فيديو لعناصر من سرايا القدس كتيبة جنين ..لحظة الاحتفال بعملية سلوان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 م
28 يناير 2023
عملية سلوان.PNG
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فيديو لعناصر من سرايا القدس كتيبة جنين ..لحظة الاحتفال بعملية سلوان

 

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