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فيديو لعناصر من سرايا القدس كتيبة جنين ..لحظة الاحتفال بعملية سلوان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 م
28 يناير 2023
فيديو لعناصر من سرايا القدس كتيبة جنين ..لحظة الاحتفال بعملية سلوان
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