ماهو السلاح الذي استخدمه منفذ عملية سلوان .. مسدس تعرف على مميزاته!

بعد ساعات قليلة من تنفيذ عملية سلوان بالقدس، بدأت التساؤلات بشأن نوع السلاح الذي استخدمه منفذ العملية .

تعرف على مميزات المسدس "يريحو " الذي كشف عن نوعه قناة كان العبرية التي أحرجت الاحتلال الاسرائيلي بعد عملية سلوان القدس وادى لإصابة مستوطنين بينهم 2 خطيرة .

مميزات مسدس " يريحو "

يمثل المسدس يريحو " هو ذات صناعة "اسرائيلية" التسليح الأساسي للتخصصات الفنية، مثل أطقم الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة، وكذا الأطقم المسلحة بالمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات.

يتميز هذا السلاح بقابليته لتغيير الأعيرة، ويتحقق ذلك بسهولة بتفكيكه ميدانياً وإعادة تجميعه من مكونات ملائمة لإجراء التحويل ويعتمد على نظام براوننج لتحرير المغلاق، حيث تتحرك المزلقة على سكك داخلية

منه نموذجان: الأول عيار 9 × 19 مم بارابلوم Parabelluom، والثاني سميث أند ويسون 0.40 S & W.

صُمم المسدس بإمكانية إضافة ملحقات اختيارية طبقاً لنوع المهمة، مثل قفل أمان في الأخمص يُشغل بمفتاح، وعدة لكاتم الصوت مؤلفة من سبطانة خاصة ومجموعة الكاتم.

3. الاستخدام: يُستخدم كتسليح شخصي لأطقم الأسلحة والمعدات ذات الحيز المحدود، كما يمكن استخدامه في وحدات الشرطة والأمن.

4. المستخدمون: تسليح التخصصات الفنية، مثل أطقم الدبابات والمدافع والمقذوفات في الجيش الإسرائيلي. كما يُستخدم مع وحدات شرطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.

5.النماذج المنتجة: النموذج الأساسي عيار 9 × 19 مم بارايلوم. والنموذج الثانوي 0.40 S & W.

المواصفات العامة والفنية

سعة الخزانة: ثماني طلقات.

الذخيرة: 9 × 19 بارابلوم، و0.40 S & W.

التشغيل: ارتدادي، شبه آلي، حركة مزدوجة.

الأقفال: سبطانة سقوط تشغل بكامة.

المسددات: قمحة أمامية ذات نقطة ضوئية، وفرضة خلفية مربعة ذات نقطتين (كلاهما قابل للتعديل جانبياً).

السرعة الابتدائية: 350 م/ ثانية.

آلية الأمان: قفل أمان في الأخمص يُشغل بعتلة.