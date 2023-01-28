حركة الجهاد تبارك عملية سلوان البطولية وتؤكد أنها جاءت لضرب المنظومة الأمنية والعسكرية

باركت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت 28/1/2023 عملية سلوان الفدائية في مدينة القدس المحتلة التي تنتفض من جديد في وجه الاحتلال.

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة تعقيباً على عملية سلوان البطولية ، ان عملية القدس البطولية جاءت بعد يوم من عملية الشهيد خيري علقم الذي نفذ عمليته الفدائية، لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ولتؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن على أرضنا.

واعتبر عز الدين ان مقاومة شعبنا الفلسطيني حية وباقية ولن يرهبها تهديدات الاحتلال، وسيعلم الاحتلال أن المقاومة ستستمر حتى زواله عن أرضنا.

وشدد على أن دماء شعبنا لن تذهب هدراً وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساتنا.

ويشار إلى أن عملية سلوان البطولية التي أدت لإصابة مستوطنين بجراح خطيرة تأتي بعد أقل من 24 ساعة من عملية تنفيذ الشهيد خيري علقم لعملية إطلاق نار في القدس المحتلة مما أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين .