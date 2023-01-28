بعد أقل من 24 ساعة على عملية القدس

بالفيديو والصور القدس تقول كلمتها لليوم الثاني.. عملية إطلاق نار تصيب مستوطنين بجراح خطيرة بحي سلوان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:48 ص
28 يناير 2023
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أعلن الإعلام العبري اليوم السبت 28/1/2023 ، عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة بعد عملية إطلاق نار في عملية القدس ، بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ عملية القدس والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين و 10 آخرين .

وقال الإعلام العبري إن العملية استهدفت تجمعاً للمستوطنين قرب بؤرة استيطانية في سلوان.

وبينت قناة ريشت كان أن منفذ عملية سلوان أطلق النار على الأجزاء العلوية للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة مستوطنين بجراح خطيرة .

وأصدر قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة تعليمات برفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى.

ويشار إلى أن عملية إطلاق النار في سلوان تأتي بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ الشاب خيري علقم في القدس المحتلة لعمليته والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين و10 إصابات ، وصفها الاحتلال بالعملية الأصعب منذ سنوات.

 

عملية سلوان.jpg
عملية سلوان 2.jpg
 

 

 

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