شرطة الاحتلال تُحرض وتدعو المستوطنين لحمل السلاح

دعا المتحدث باسم شرطة الاحتلال اليوم السبت 28/1/2023 ، المستوطنين لحمل السلاح وخاصة ممن يحملون رخصة ، وفقا للقناة ال12 العبرية ، كرد على عملية القدس البطولية والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين .

وكشفت القناة ال12 أن " أن منفذ عملية القدس تمكن من إفراغ مشطين من الرصاص في العملية وذلك عبر مسدس نصف أوتوماتيكي، وقام باستبدالها بالمشط الثالث وانسحب من المكان بعد إطلاقه النار على رؤوس المستوطنين في شارع قريب من كنيس يهودي في حي "نفيه يعكوف" شمالي القدس.

ويشار إلى أن العملية التي نفذها الشهيد خيري علقم هي الأصعب وفقا للاحتلال منذ عقد حيث أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين .