بعد استدعاء والد منفذ عملية القدس ..اعتقال أكثر من 15 شابا من عائلة الشهيد علقم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم السبت 28/1/2023 ، أكثر من 15 شابا من أفراد عائلة علقم، بعد اقتحام منزل الشهيد خيري علقم، في منطقة رأس العامود في بلدة سلوان ، منفذ عملية القدس والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد خيري علقم ، بعد استدعاء عدد من أفراد عائلته للتحقيق، ومحاصرة كاملة لمحيط المنزل، والاعتداء على أفراد العائلة واحتجازهم وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد منهم، ثم اعتقلت أكثر من 15 شابا كانوا في المنزل.

وكانت شرطة الاحتلال استدعت والد منفذ عملية القدس، في مستوطنة النبي يعقوب قرب بيت حنينا بمدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين.

وخلال اقتحام المنزل، اندلعت مواجهات في محيطه، خاصة الطرقات المؤدية إليه من جهة بلدة الطور وسلوان.

ويشار إلى أن الشهيد خيري علقم نفذ عملية إطلاق نار بطولية أدت لمقتل 8 مستوطنين و10 إصابات .