تحذيرات من نشوب حرب أمريكية مع الصين

صدرت تحذيرات، مؤخراً، من بعض المسؤولين العسكريين الأمريكين من وجود احتمالية نشوب حرب بين أمريكا والصين في القريب.

وبدوره، حذّر جنرال عسكري أميركي من أخطار عالية لنشوب حرب مع الصين في العام 2025 على الأرجح بسبب تايوان.

وحث الجنرال في الجيش الأمريكي عناصر الجيش على الاستعداد للقتال بدءًا من هذا العام.

وقال الجنرال مايكل مينيهان الذي يعمل في سلاح الجوّ: "آمل بأن أكون مخطئًا، حدسي يخبرني أنّنا سنُقاتل في عام 2025".

وأضاف العسكري الأمريكي:" إنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في العام 2025"، مؤكّدًا أنّ الانتخابات التايوانية للعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني سببًا للتحرّك".

واعتبر أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفّر أيضًا للصين فرصة وجود "أميركا مشتّتة".

ودعا الجنرال الأميركي مذكّرات كتبها، قوّاته للتدرب على القتال، خصوصًا من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو "الرأس".

جدير ذكره أنه أجرت الصين في آب/ أغسطس الماضي مناورات عسكريّة ضخمة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوّة، ردًّا على زيارة للجزيرة أجرتها رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، نانسي بيلوسي، آنذاك.