الاحتلال يفتح تحقيقاً في مهارة الشهيد "خيري علقم" منفذ عملية القدس

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن مؤسسة الاحتلال الأمنية بدأت التحقيق، في حقيقة المهارة التي أظهرها الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس المحتلة أمس، والتي أدت لمقتل 7 مستوطنين.

بدأت مؤسسة الاحتلال الأمنية اليوم السبت 28/1/2023 التحقيق في مهارة منفذ عملية القدس خير علقم ، وطريقة استخدمه للسلاح وإيقاع الكم الكبير من القتلى في صفوف المستوطنين والتي أدت لمقتل 8 وإصابة 10 أخرين.

موقع واللا العبري أوضح ان منفذ عملية القدس خيري علقم استخدم مسدسًا، وأظهر مهارة في استخدامه، وأن هناك شكوك أمنية بأنه قد يكون تلقى تدريبًا على السلاح من قبل ن موضحاً انه أنه يجري البحث في إمكانية تلقيه مساعدة أو مشاركة نواياه مع آخرين.

عملية القدس وقعت أمام كنيس يهودي في الحي الاستيطاني "نيفه يعقوب"، ومحيط الكنيس وصولًا لمفترق بيت حنينا الذي استشهد عنده منفذ العملية ، حيث وصل المنفذ الساعة 20:15 من مساء أمس الجمعة، ونزل من مركبته وأطلق النار من مسدس على المارة على بعد 100 متر من الكنيس، ثم واصل التقدم نحو الكنيس وأطلق النار على المزيد من المارة، وركب مركبته، وعلى بعد أمتار قليلة خاض اشتباكات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية حتى استشهاده.

تفاصيل دقيقة

يعقوب شبتاي مفوض شرطة الاحتلال ، قال إن المنفذ أطلق النار على المستوطنين من مسافة قريبة جدًا، مشيرًا إلى أنه وصل بمركبة بيضاء من نوع تويوتا، بيضاء اللون، ونزل على بعد 100 متر من الكنيس وأطلق النار على مستوطنة ومستوطن.

وقال مفوض شرطة الاحتلال ان المنفذ استمر في إطلاق النار عل ىشخصين كانا يقفان بالقرب من محطة الحافلة، ثم أطلق النار على اثنين آخرين كانا على دراجة نارية، وأطلق النار على مستوطنة كانت تقف على سكة حديدية خفيفة، قبل أن يطلق النار باتجاه فناء أحد المباني، حيث أصيب مستوطنين هناك، ثم حاول الفرار من المكان بمركبته وتوجه نحو بيت حنينا، وتم محاولة وقفه من قبل مركبة للشرطة بعد إطلاق النار عليها، وتبادلت القوة إطلاق النار معه قبل أن يتم تحييده.

استجابة الشرطة الإسرائيلية كانت بطيئة وفقا لشهادات المستوطنين في المنطقة، حيث ووصلت للمكان بعد 20 دقيقة، واصفين ذلك بأنه "عار".

ويشار إلى أن الشهيد خيري علقن 21 عاماً نفذ عملية إطلاق نار بطولية في مدينة القدس المحتلة ، أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين ، بينهم إصابات حرجة .