الاحتلال يعزز قواته في الضفة ويرفع الاستعداد لأعلى مستوى ..والكابينت يجتمع الليلة

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، صباح اليوم السبت 28/1/2023 قراراً، بتعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية ، في حين قرر قائد شرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" رفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يعقد المجلس "الإسرائيلي" الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا مساء اليوم السبت؛ لمناقشة قرارات فورية اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقب العملية القدس التي أدت لمقتل 8 مستوطنين و10 إصابات .

وبين موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن هاليفي شدد على زيادة اليقظة ورفع حالة التأهب وزيادة القوات على طول خط التماس بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

أوعز هاليفي بعد جلسة تقييم أمنية شارك فيها بنيامين نتنياهو، بالتحضير لسيناريوهات تصعيد محتمل في المنطقة ، بعد مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها الشاب خيري علقم من سكان الطور في القدس المحتلة.

اجتماع الكابينت

من المقرر أن يعقد المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا مساء اليوم السبت؛ لمناقشة قرارات فورية اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقب العملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في تصريح له عقب عملية القدس، إنه "بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية اتخذنا قرارات فورية عقب العملية، إذ سنعرضها للمصادقة عليها في جلسة الكابينيت مساء السبت، وندعو المواطنين إلى عدم أخذ القانون بأياديهم".

وأضاف:" "هذه من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة، قلوبنا مع عائلات الجرحى والقتلى.

وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، مساء الجمعة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

ويشار إلى أن الشهيد خير علقم نفذ عملية بطولية في القدس المحتلة أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة 10 آخرين في عملية وصفت بالأكبر منذ سنوات.