محلل : دلالات وصول نتنياهو لمكان عملية القدس لها ما بعدها... وسيناريوهان محتملان !

عبر المحلل والمختص في الشأن "الإسرائيلي" حسن لافي، عن قلقه من دلالات وصول رئيس حكومة نتنياهو لموقع عملية القدس بعد وقوعها مباشرة ، والتي أدت لمقتل 8 مستوطنين 10 إصابات .

واعتبر المختص لافي أن وصول نتنياهو لمكان العملية ووعيده يأتي كنوع من الوعد للجمهور الصهيوني أنه سيكون هناك رد قوي على العملية.

وقال :" من غير المعتاد وعلى مدار تاريخ تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أن يحضر لساحة العمليات وفي توقيت سريع.

وتوقع المختص في الشأن الصهيوني أن يكون هناك سيناريوهان للمرحلة المقبلة، وهما:

الأول، عمليات متكررة لارتكاب مجازر كما حدث في جنين بالأمس، وهذا احتمال وارد ولكنه بات لا يكفي إسكات ردات الغضب الداخلية الصهيونية ولكنه ممكن يكون الخيار المتاح الأسهل.

والثاني، تنفيذ عملية اغتيال شخصية فلسطينية كبرى يتم تسويقها على أنها ذات فعل قوي فيما يحدث في الضفة الغربية.

وأشار لافي خاتماً إلى أنه بالرغم من السيناريوهين السابقين، سيتم تزايد الاستيطان والتهويد كفعل استراتيجي وهدف مركزي يتم انتهاز كل فرصة لتنفيذه إسرائيليا.