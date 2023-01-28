من هو الإرهابي "حاييم فرلمان" والسر بينه وبين منفذ عملية القدس؟

أفصحت مصادر عبرية، أن الإرهابي اليهودي حاييم فرلمان قام عام 1998 بقتل جد منفذ عملية الكنيس اليهودي في القدس اليوم خيري علقم، حيث طعنه بسكين بينما كان في طريقه إلى العمل.

وأضافت المصادر العبرية:" أن سجل الإرهابي فرلمان حافلا بالجرائم حيث طعن أيضا 3 فلسطينيين آخرين بنفس الطريقة واستشهدوا جميعهم، كما حاول قتل 7 آخرين.

وأشارت إلى أنه بالرغم من كل هذه الجرائم التي نفذها بحق الفلسطينيين، قام القضاء "الإسرائيلي" بتبرئته.

ونفذ الشهيد البطل خيري علقم عملية بطولية مساء أمس في مدينة القدس المحتلة أسفرت عن مقتل 8 صهاينة وإصابة 10 آخرين.