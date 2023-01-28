سرايا القدس _كتيبة نابلس: قواتنا استهدفت النقطة العسكرية لجبل جرزيم وحاجز حوارة

كشفت سرايا القدس -كتيبة نابلس اليوم السبت 28/1/2023 ، ان مجاهديها تمكنوا الليلة الماضية من تنفيذ سلسلة من المهام الجهادية في مناطق متفرقة
وقالت سرايا القدس كتيبة نابلس ان قواتها استهدفت النقطة العسكرية على جبل جرزيم بصليات من الرصاص ، بالإضافة لاستهداف حاجز 17 الاحتلالي بصليات كثيفة من الرصاص.
وأوضحت كتيبة نابلس انها استهداف حاجز حوارة العسكري حوارة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص
وفيما يلي نص البيان كاملاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس
بعون الله وقوته قام مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، بعدد من المهمات الجهادية:
المهمة الأولى: استهداف نقطة جبل جرزيم
بتاريخ 27 يناير 2023م، الساعة 10:22م
حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف النقطة العسكرية على جبل جرزيم بصليات من الرصاص.
المهمة الثانية: استهداف حاجز 17 الاحتلالي
بتاريخ 28 يناير 2023م، الساعة 12:25ص
حيث تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال على نقطة الـ17 بصليات كثيفة من الرصاص.
المهمة الثالثة: استهداف حاجز حوارة العسكري
بتاريخ 28 يناير 2023م، الساعة 12:50ص
حيث تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز حوارة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة نابلس