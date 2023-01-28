سرايا القدس _كتيبة نابلس: قواتنا استهدفت النقطة العسكرية لجبل جرزيم وحاجز حوارة

كشفت سرايا القدس -كتيبة نابلس اليوم السبت 28/1/2023 ، ان مجاهديها تمكنوا الليلة الماضية من تنفيذ سلسلة من المهام الجهادية في مناطق متفرقة

وقالت سرايا القدس كتيبة نابلس ان قواتها استهدفت النقطة العسكرية على جبل جرزيم بصليات من الرصاص ، بالإضافة لاستهداف حاجز 17 الاحتلالي بصليات كثيفة من الرصاص.

وأوضحت كتيبة نابلس انها استهداف حاجز حوارة العسكري حوارة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

وفيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بعون الله وقوته قام مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، بعدد من المهمات الجهادية:

المهمة الأولى: استهداف نقطة جبل جرزيم

بتاريخ 27 يناير 2023م، الساعة 10:22م

حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف النقطة العسكرية على جبل جرزيم بصليات من الرصاص.

المهمة الثانية: استهداف حاجز 17 الاحتلالي

بتاريخ 28 يناير 2023م، الساعة 12:25ص

حيث تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال على نقطة الـ17 بصليات كثيفة من الرصاص.

المهمة الثالثة: استهداف حاجز حوارة العسكري

بتاريخ 28 يناير 2023م، الساعة 12:50ص

حيث تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز حوارة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس