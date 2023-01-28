بيان لـ"الشاباك" يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية القدس

أصدر ما يسمى بجهاز الشاباك الصهيوني، صباح اليوم السبت، بياناً كشف فيه عن تفاصيل جديدة حول عملية القدس البطولية.

وقال "الشاباك": المنفذ يبلغ من العمر 22 عامًا ، ويعمل كهربائي، ويحمل بطاقة هوية زرقاء وجنسية إسرائيلية، من عائلة "معيارية"، بعض إخوته من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدون جرم أو سجل جنائي؛ لم تكن هناك تحذيرات أو معلومات مسبقة عنه".

وأضاف الشاباك :"تعرب المؤسسة الأمنية عن قلقها الشديد إزاء الاحتراف بالسلاح الذي أظهره المنفذ الذي نفذ العملية في النبي يعقوب".

وأشار إلى النتيجة القاتلة في هذه العملية مع عدد صغير نسبيًا من الطلقات النارية يدل على أن المنفذ تدرب مسبقًا على استخدام السلاح.

ولفت الجهاز الأمني الصهيوني قائلاً :"بالإضافة إلى ذلك قام المنفذ على ما يبدو بجولة أولية في الموقع قبل العملية بيومين".

وكان لقي ثمانية "إسرائيليين" مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس.

