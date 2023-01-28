الشيخ أبو شاهين: عملية القدس ضربة كبيرة لمنظومة العدو الأمنية وردت الصاع صاعين

أكد مسؤول الساحة اللبنانية في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ علي أبو شاهين، مساء أمس الجمعة، أن العملية البطولية في القدس المحتلة أثبتت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينام على ضيم، وهي رد طبيعي من الشباب الفلسطيني الثائر على جرائم الاحتلال الصهيوني.

وقال الشيخ أبو شاهين تعقيباً له على العملية البطولية في القدس المحتلة: "هذه العملية ضربة كبيرة لمنظومة العدو الأمنية، التي كانت تهدف بعدوان الأمس على جنين أن تشكل صدمة وإرباكاً للمقاومة بضربة استباقية قاضية، لكن المقاومة أستطاعت أن ترد له بالقدس المحتلة الصاع صاعين بضربة مؤلمة، ثأراً للدماء التي سقطت بالأمس".

ولفت مسؤول الساحة اللبنانية في الحركة إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يرسخ معادلة مفادها "الدم بالدم".

وأضاف الشيخ أبو شاهين :" المقاومة لم تتأخر في الرد على جرائم الاحتلال، وهذا دليل على مدى قوتها وصلابتها"، مباركاً للشعب الفلسطيني هذه العملية التي أثلجت قلوب الفلسطينيين والمسلمين".