صعود على أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم السبت 28-1-2023

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 28-1-2023، صعوداً جديداً على أسعار صرفها، بعد الارتفاع الذي حققته أمس الجمعة.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر كافة تحديثات أسعار العملات والدولار بشكل دوري وكل ما يتعلق بها، حيث تهم شريحة كبيرة من المتابعن وخاصة من التجار والمستثمرين وغيرهما.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 28-1-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.44

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.85

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.74

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12