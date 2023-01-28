بالصور- تفاصيل مؤتمر نتنياهو عن عملية القدس البطولية

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، باتخاذ قرارات عاجلة في اجتماع "الكابينت" المصغر الذي يعقد يوم غدٍ السبت، ردًا على عملية القدس المحتلة، معلقاً عليها :" أن "العمليات الفردية هي أكثر ما يثير قلق (إسرائيل)".

وقال نتنياهو، الذي زار مكان العملية برفقة ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في مؤتمر صحفي: "قيمنا الوضع وقررنا بعض الإجراءات الفورية وسنتصرف بحزم وهدوء"، مشيرًا إلى أن "العمليات الفردية التي لا تقف خلفها بنية تحتية هي أكثر ما يقلق المؤسسة الأمنية".

وأضاف أن "عملية القدس واحدة من أسوأ العمليات التي نشهدها منذ سنوات مضت"، وفق تعبيره.

ودعا نتنياهو، المستوطنين إلى "عدم أخذ القانون بأيديهم، بل عليهم أن ينتظروا الجيش والشرطة وقوات الأمن".

واعترف الاعلام العبري، بمقتل سبعة مستوطنين وجرح أخرين في عملية نفذها الشاب المقدسي خيري علقم، بواسطة مسدس في مستوطنة "بني يعقوب" ببلدة بيت حنينا بالقدس، قبل أن يتمكن شرطي صهيوني من إطلاق النار عليه، واستشهاده.

وعلى إثر ذلك، أعلنت حكومة الاحتلال حالة التأهب في عموم الكيان.