سرايا القدس تبارك عملية القدس البطولية و تؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية بالقدس المحتلة، مؤكدة بأنها تشد على أيدي الثوار و المجاهدين الأبرار خاصة في القدس الباسلة، الذين عبروا عن وحدة الحال بين جغرافيا الوطن، وعن إرادة الشعب الفلسطيني المجاهد، ورفضوا غطرسة الاحتلال بالدم والبارود والنار.

و أكدت سرايا القدس بأن العملية تأتي كرد طبيعي واضح على وجود العدو المجرم على أرضنا فلسطين وممارساته الوحشية بحق شعبنا البطل في جنين ونابلس وغزة والقدس وكل فلسطين كشاهد متجدد على وحدة ساحات المقاومة.

وكان ثمانية إسرائيليين، وفق إحصائية أولية، لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في القدس مساء اليوم الجمعة.