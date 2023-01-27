د. الهندي: عملية القدس النوعية أعادت الأزمة للعدو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي أن عملية القدس هي عملية نوعية، من ناحية المكان والزمان وعدد قتلى المستوطنين، مشيراً الى أن العملية أعادت الأزمة للعدو، الذي يعيش في أزمة حقيقية حاول تصديرها على حساب دمنا في جنين.

و أشار د. الهندي في تصريحات له عبر قناة الميادين الفضائية الى الأصوات لدى العدو التي تطالب باعتقال بن غفير، وتقول إنه فتح عش الدبابير.

و تابع يقول: " العدو حاول الهروب من مشاكله الداخلية من خلال ارتكاب مجزرة جنين، وتوقع أن يودع شعبنا الفلسطيني شهداءه وأن ينتهي الوضع في غزة بعدة صواريخ؛ ولكن هذه العملية الكبرى والمهمة أعادت تذكير الاحتلال بأزماته الداخلية من جديد".

و أضاف: "بالأمس ردت المقاومة في قطاع غزة بقصف المستوطنات واليوم تكللت عملية الرد من القدس التي تحمل رمزية كبيرة ".

و أوضح أن شعبنا الفلسطيني نهض ليقاوم في كل مكان ردًا على جريمة العدو في جنين، مؤكداً أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي طويلة لكنها ما زالت مستمرة .

كما رحب الهندي بموقف السلطة من تجميد التنسيق الأمني مع الاحتلال كرد فعل على جريمة الاحتلال في جنين، لكنه أشار الى أن ذلك يحتاج لتطبيق فعلي على أرض الواقع.