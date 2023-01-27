الجهاد الاسلامي يستهجن المواقف الدولية العاجلة من عملية القدس الفدائية

استهجن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي المواقف التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي، و الولايات المتحدة بشأن عملية القدس الفدائية.

و قال سلمي في تصريح له مساء الجمعة إن المواقف العاجلة التي صدرت عن سفراء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشأن عملية القدس البطولية ، تفضح مجدداً ازدواجية المعايير الغربية ، وتكشف وجهاً من أوجه سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها تلك الدول ، التي تتجاهل حجم الألم والمعاناة التي يعيشها شعبنا بفعل الاحتلال والارهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال.

و أضاف: "لقد أصيبت هذه الدول والهيئات بالخرس وابتلعت ألسنتها أمام مشاهد القتل اليومية التي استهدفت النساء والأطفال وراح ضحيتها عشرات الأبرياء" .

و أكد الناطق باسم الجهاد بأن بياناتهم تدلل بوضوح على انعدام القيم والانحياز للإرهاب الإسرائيلي وتغذيته.