المتحدث باسم الجهاد: عملية القدس رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا

باركت حركة الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها، طارق عز الدين عملية القدس البطولية، التي أدت لمقتل اكثر من 8 مستوطنين.

و قال عز الدين في تصريح له تعقيباً على عملية القدس مساء اليوم الجمعة: "نبارك في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت في الزمان والمكان المناسبين رداً على مجزرة جنين."

و أشار عز الدين الى أن هذه العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا في كل مكان.

و أكد بأن هذه العملية المباركة تثبت للقاصي والداني، أن شعبنا ومقاومتنا حية وحاضرة في كل الساحات، ولن تسمح لهذا الاحتلال تنفيذ جرائمه بحق شعبنا الأعزل دون عقاب يناسب حجم جرائمه.