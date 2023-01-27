المتحدث باسم الجهاد: عملية القدس رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 م
27 يناير 2023
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة طارق عز الدين.jpeg
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باركت حركة الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها، طارق عز الدين عملية القدس البطولية، التي أدت لمقتل اكثر من 8 مستوطنين.

و قال عز الدين في تصريح له تعقيباً على عملية القدس مساء اليوم الجمعة: "نبارك في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت في الزمان والمكان المناسبين رداً على مجزرة جنين."

و أشار عز الدين الى أن هذه العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا في كل مكان.

و أكد بأن هذه العملية المباركة تثبت للقاصي والداني، أن شعبنا ومقاومتنا حية وحاضرة في كل الساحات، ولن تسمح لهذا الاحتلال تنفيذ جرائمه بحق شعبنا الأعزل دون عقاب يناسب حجم جرائمه.

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