الجهاد الاسلامي: عملية القدس تؤكد جاهزية المقاومة لمعركة التحرير النهائية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن عملية القدس اليوم هي تجسيد لوحدة الساحات في القدس والضفة وغزة والشتات

وقال شهاب في تصريح صحفي ان الرسالة التي توصلها عملية القدس للاحتلال اليوم هي جاهزية المقاومة واستعدادها لمعركة التحرير النهائية وهي قريبة جدا

وأضاف مع كل رصاصة تخرج من أسلحة المقاومين نحو الاحتلال تنقص من عمر الاحتلال حتى زواله واندحاره

ولقي ثمانية إسرائيليين مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في القدس.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن فلسطينيين اثنين يستقلان مركبة فتحا النار تجاه كنيس يهودي، وتسببا بمقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت نجمة داود الحمراء أنه "في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار على كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".

من جهتها، أفادت "القناة 14" العبرية بأن ثلاثة من المصابين في عملية إطلاق النار في القدس حالتهم خطيرة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكرت أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.