اعتصام في الخان الأحمر الثلاثاء المقبل منعا لتهجير الأهالي

دعا مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أبناء شعبنا الى التواجد في الخان الأحمر والرباط فيه، والمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، رغم انتظار قرار محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، المتعلق بتهجير الأهالي من تلك المنطقة.

وقال شعبان في تصريحات صحفي، إن هدم وتهجير الأهالي في منطقة الخان التي تضم 25 تجمعا، يعني انتهاء الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أي أفق لأي حل سياسي، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجي لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.

الجدير بالذكر، أن 200 مواطن فلسطيني، يتخوفون من خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.