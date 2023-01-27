بعد 16 عاماً من المحاكم.. الاحتلال يقرر هدم منزل في سلوان جنوبي الأقصى

قررت محكمة الاحتلال، اليوم الجمعة، هدم منزل عائلة الرشق في بلدة سلون جنوبي الأقصى المبارك بعد 16 عاماً من المقارعة في المحاكم.

ووفق المصادر المحلية، فإن خطر الإخلاء والهدم يتهدد كامل حي البستان في سلوان، لإقامة حديقة على أنقاض المنازل، بعد رفض كافة المخططات الهيكلية التي قدمت لترخيص الحي بأكمله.

الجدير بالذكر، أن خطر الإخلاء القسري يهدد نحو 300 منزل فلسطيني سواء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان أو في حي الشيخ جراح، إلى جانب تسهيلات حكومة الاحتلال أمام تسجيل الأراضي للمستوطنين في القسم الغربي في حي الشيخ جراح، بادعاء أنهم يملكون أراضي في المنطقة قبل عام 1948.