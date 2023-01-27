بدعوة من الجهاد..

بالصور مسيرة حاشدة بمخيم دنون بدمشق تنديداً بمجزرة جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:44 م
27 يناير 2023
صورة من المسيرة
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شارك المئات من أهالي مخيم خان دنون جنوب دمشق، اليوم الجمعة في مسيرة حاشدة تنديداً بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين، بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وندد المشاركون في المسيرة بالجريمة "الإسرائيلية" التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين، مؤكدين على خيار المقاومة في التصدي لجرائم الاحتلال.

وارتقى أمس الخميس 10 شهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وهو الاقتحام الأضخم والأوسع منذ الاجتياح الكبير عام 2002، لتنال مدينة جنين الحصة الأكبر من عدد الشهداء حيث ارتفع أمس عدد شهداء مدينة جنين المحتلة لـ19 شهيداً.مخيم دنون1.jpg
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