أردنيون يشاركون بمسيرة حاشدة نصرة لمخيم جنين والقدس المحتلة

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية، بعد صلاة الجمعة، بوسط العاصمة الأردنية عمّان، تلبية لدعوة الحركة الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية، نصرة لمخيم جنين الذي شهد أمس لمجزرة إسرائيلية، وتضامنا مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لهجمة شرسة من حكومة الاحتلال، ورفضًا للسياسات الإسرائيلية المعادية للأردن.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات حيّت الشهداء الذين ارتقوا في جنين وبقية أرجاء فلسطين، والمقاومة الفلسطينية الصامدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت على دعم المرابطين في القدس والمسجد الأقصى، إزاء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني غاشم.

وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بتلبية المطالب الشعبية بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، ووقف التطبيع، وقطع كافة العلاقات.

كما طالبوا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل لحماية المقدسات والفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له صباح مساء، ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالمال والسلاح.