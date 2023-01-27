السفير الديك: الخارجية تتابع باهتمام كبير قضية الشاب المفقود "عابد" مع اليونان

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الجمعة، أن سفارة فلسطين لدى اليونان تتابع على مدار الساعة قضية الشاب المفقود أيمن عابد من خان يونس، جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في أعقاب المعلومات التي توافرت وتفيد بغرقه أثناء توجهه من تركيا إلى جزيرة "كو" باليونان.

وقال السفير الديك، في بيان صحفي: "إن السفارة تجري اتصالاتها مع السلطات المختصة وخفر السواحل في الجزيرة، للحصول على أي معلومات رسمية بشأنه".

وأضاف قائلاً: "أن الوزارة تعتبر الشاب عابد في عداد المفقودين ما لم يصلها تأكيدات رسمية من السلطات اليونانية المختصة عن مكان تواجده".

وأشار السفير الديك إلى أن الوزارة والقائم بالأعمال يوسف درخم على تواصل مع ذويه أولا بأول، وستعلن عن أي معلومات رسمية تصلها.