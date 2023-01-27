قاسم: المقاومة بغزة تواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته وستبقى درع الشعب وسيفه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:52 ص
27 يناير 2023
حازم قاسم
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وستبقى درع الشعب وسيفه.

وقال قاسم في تصريح صحفي :"من حق شعبنا ومقاومته أن يقاتل بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه".

وتابع قائلاً: "نتوجه بالتحية لمجاهدي كتائب القسام الذين تصدوا للعدوان الصهيوني بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي اربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار قاسم إلى القصف الصهيوني على قطاع غزة، هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

 

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