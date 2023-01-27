مسيرات تعم مخيمات لبنان نصرة لجنين

عمت المخيمات الفلسطينية في لبنان، أمس الخميس، سلسلة مظاهرات، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد المشاركون على وحدة الشعب الفلسطيني، واعتزازهم بنضال أهل مخيم جنين، وصمودهم، وحراكهم الثوري ضد الاحتلال الصهيوني.

وشددوا على أن ما أقدم عليه الاحتلال الفاشي، من ارتكاب مجزرة آثمة بحق شعبنا، يُجسّد جريمة حرب موصوفة، تضاف إلى مسلسل جرائمه الممنهجة والمتواصلة، التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاروا المشاركون إلى أن استمرار المجتمع الدولي في سكوته عن هذه الجرائم، وتلكؤه عن محاسبة الاحتلال يعكس تواطؤً وشراكة بهذه الجريمة، داعين أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة، لمجابهة الاحتلال الغاشم، والتصدي لمخططاته الاستعمارية، وإفشال محاولاته مصادرة حقوق الفلسطينيين وإلغاء وجودهم وتصفية قضيتهم، عبر تعزيز صمودهم في أرضهم وتمسكهم بثوابتهم، وإشعال ساحات المواجهة بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها.

جدير ذكره أنه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، عن استشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى إصابة أكثر من 20، منها أربعة خطيرة، خلال اقتحام قوات خاصة صهيونية مدينة جنين ومخيمها.