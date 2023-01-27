الذكرى الثانية عشر لاستشهاد المجاهد عدي قادوس

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

كانت قرية عراق بورين قضاء نابلس على موعد مع فارسها عدي ماهر قادوس في 27 أكتوبر 1992م، لعائلة كريمة من عوائل شعبنا، تعود جذورها إلى مدينة حيفا التي هجرت عائلته منها عام 1948م، وكان ترتيبه الثالث بين أفراد أسرته.

تلقى فارسنا تعليمه حتى بلغ الفصل الثاني عشر، ولكنه لم يتمكن من اجتياز مرحلة التوجيهي لاعتقاله من الاحتلال، واستطاع أن يجتازها بعد خروجه من السجن.

في صفوف الجهاد:

انتمى إلى حركة الجهاد الإسلامي مبكراً، حيث كان في الفصل العاشر الدراسي، وتعرض للاعتقال بسبب مواجهته لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

شهيداً على طريق القدس:

في 27 يناير 2011م، خرج في مهمة مع مجموعة من الشباب، قرب إحدى المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس، وبينما هم في طريقهم أطلق أحد المستوطنين النار باتجاه المجموعة ما أدى إلى استشهاد المجاهد عدي، وصعدت روحه الطاهرة نحو جنان الخلود.