هل سخر فريق الاتحاد من كريستيانو رونالدو.. وكيف؟

حرص بقوة نادي الاتحاد السعودي على الاحتفال بالفوز على غريمه النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، في كأس السوبر السعودي.

وفاز فريق الاتحاد على النصر بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمس الخميس، ليتأهل لمواجهة الفيحاء في المباراة النهائية.

وكانت قد شهدت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا مع النصر، غير أنه فشل في تسجيل هدفه الأول بقميص "العالمي"، في مباراته الرسمية الثانية مع الفريق.

كما حرص فريق الاتحاد على نشر عدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيها رونالدو ساقطا أمام المصري أحمد حجازي ومواطنه طارق حامد، ثنائي "النمور".

وعلق الاتحاد على الصور في تغريدة قال فيها: "سيبُه سيبُه يا حامد"، وهو مقطع من أغنية شعبية مصرية انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة".

وبدوره علق فريق الاتحاد السعودي في تغريدة أخرى له باللهجة السعودية قائلاً: "لون ذا الليلة اتحادي، لونها ما كان رمادي".

جدير ذكره أن رونالدو (37 عاما) انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الحالي في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.