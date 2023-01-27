مصرع شخص في حادث سير وآخر بحرق سيارة بالداخل المحتل

لقي شخص مصرعه، الليلة الماضية، أثناء قيادته لدراجة نارية إثر صدمه من قبل سيارة خصوصية في منطقة "بات يام" بالداخل المحتل.

وبدورها، أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان، على الفور، فيما فتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر عبرية، أنه لقي سائق دراجة نارية، يبلغ 38 عاما، مصرعه، الليلة الماضية، إثر صدمه من قبل سيارة خصوصية في بلدة "بات يام" بالداخل المحتل.

وفي حادث منفصل، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في ظروف مصرع رجل مجهول الهوية، بعد أن عُثر على سيارة شبت فيها النار على هامش شارع 4 بمحاذاة عسقلان والبلدة التعاونية "موشاف مفكيعيم" جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب المصادر الأمنية الصهيونية، فقد جمع المحققون الأدلة والبراهين من المكان، ويجري التحقيق في كافة الاتجاهات.