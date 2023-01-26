سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:36 م
26 يناير 2023
سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات
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سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات خلال التعاملات في الأسواق ، ونجدد هذه المقالة التي يعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري يوميا من أجل توضيح الأسعار الجديدة عن للمعدن الثمين وقد سجل عيار 21 يوم أمس عند مستوى 79,386 دينار عراقي ونشير إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي يسجل في هذه الأيام أعلى مستوى في البلاد حيث وصل إلى بعد بلوغه 1700 دينار وفيما يلي التفاصيل الكاملة المرفقة بالفيديو وهي على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو الآتي:

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 90,692 دينار $62.10

سعر الذهب عيار 22  83,135 دينار $56.92

اسعار الذهب عيار 21 79,357 دينار $54.34

اسعار الذهب عيار 18 68,020 دينار $46.57

سعر الذهب عيار 14  52,904 دينار $36.22

سعر الذهب عيار 12  45,346 دينار $31.05

اسعار أوقية الذهب     2,820,518 دينار     $1,931

اسعار جنيه الذهب      634,858 دينار        $434.69

اسعار كيلو الذهب      90,691,884 دينار    $62,096

سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023

سعر الذهب اليوم في العراق للبيع والشراء

 

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي :

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

26 يناير       90,725       79,386       68,045       52,923       45,362

25 يناير       91,238       79,835       68,430       53,223       45,619

24 يناير       91,000       79,627       68,251       53,083       45,500

23 يناير       90,521       79,208       67,892       52,804       45,260

22 يناير       90,436       79,133       67,828       52,754       45,218

21 يناير       90,436       79,133       67,828       52,754       45,218

20 يناير       90,586       79,265       67,940       52,842       45,293

19 يناير       90,723       79,384       68,043       52,922       45,361

18 يناير       89,525       78,336       67,145       52,223       44,763

17 يناير       89,675       78,468       67,258       52,311       44,838

سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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