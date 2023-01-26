سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات خلال التعاملات في الأسواق ، ونجدد هذه المقالة التي يعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري يوميا من أجل توضيح الأسعار الجديدة عن للمعدن الثمين وقد سجل عيار 21 يوم أمس عند مستوى 79,386 دينار عراقي ونشير إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي يسجل في هذه الأيام أعلى مستوى في البلاد حيث وصل إلى بعد بلوغه 1700 دينار وفيما يلي التفاصيل الكاملة المرفقة بالفيديو وهي على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو الآتي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 90,692 دينار $62.10

سعر الذهب عيار 22 83,135 دينار $56.92

اسعار الذهب عيار 21 79,357 دينار $54.34

اسعار الذهب عيار 18 68,020 دينار $46.57

سعر الذهب عيار 14 52,904 دينار $36.22

سعر الذهب عيار 12 45,346 دينار $31.05

اسعار أوقية الذهب 2,820,518 دينار $1,931

اسعار جنيه الذهب 634,858 دينار $434.69

اسعار كيلو الذهب 90,691,884 دينار $62,096

سعر الذهب اليوم في العراق للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 يناير 90,725 79,386 68,045 52,923 45,362

25 يناير 91,238 79,835 68,430 53,223 45,619

24 يناير 91,000 79,627 68,251 53,083 45,500

23 يناير 90,521 79,208 67,892 52,804 45,260

22 يناير 90,436 79,133 67,828 52,754 45,218

21 يناير 90,436 79,133 67,828 52,754 45,218

20 يناير 90,586 79,265 67,940 52,842 45,293

19 يناير 90,723 79,384 68,043 52,922 45,361

18 يناير 89,525 78,336 67,145 52,223 44,763

17 يناير 89,675 78,468 67,258 52,311 44,838

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في العراق اليوم الجمعة 27-1-2023 جميع العيارات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .