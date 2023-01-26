العاروري يثمّن بيان قيادة فتح ويدعو لتنفيذ وقف التنسيق الأمني

ثمن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بيان قيادة حركة فتح لا سيما وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مطالبًا الأخوة في حركة فتح بالتنفيذ.

وقال العاروري في حديثه عبر قناة "الميادين"، إن "التواصل مستمر بين حركتي فتح وحماس واللقاء الأخير كان بالأمس وقرارات فتح اليوم تؤسس لمسار وطني".

وتقدم العاروي، "بالعزاء الحار لأمهات وآباء وزوجات وأبناء ورفاق الشهداء الأبرار الذين هم صفوة أبناء شعبنا ومصدر فخرنا وإلهامنا في مقاومة الاحتلال".

وأكد أن "المعركة مع الاحتلال ليس عنوانها الثأر، بل مقاومة شرعية محقة بكل المعايير وعلى كل المستويات وهي واجب ديني ووطني للدفاع عن أبناء شعبنا ومقدساتنا وهي قيمة عليا في منظومة القيم الإنسانية".

وأشار إلى أن حماس كانت حاضرة وما زالت في مواجهة ومقاومة الاحتلال، ونحن مع كل خطوة فيها خدمة لقضية شعبنا.

وشدد العاروري على أن الخطوط مفتوحة مع الكل الفلسطيني لمواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة، مضيفًا: "نحن مدركون لخطورة هذه الحكومة، وندرك خطورة حكومة الاحتلال وتركيبة مجتمع الاحتلال المتطرفة الخطيرة، وبقدر ما تشكل هذه الحكومة تهديدا فإنها تمثل فرصة أيضا".

وقررت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "لم يعد قائما اعتبارا من الآن".