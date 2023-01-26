انتهاء المناورة المشتركة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة

أفادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، مساء اليوم الخميس، بانتهاء المناورة المشتركة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة.

وبدأ الجيشان "الإسرائيلي" والأميركي، الإثنين الماضي، مناورة عسكرية لاختبار الجاهزية المشتركة وتعزيز العلاقات العملياتية بينهما، ووصفه الاعلام العبري، أنها المناورة المشتركة "الأهم على الإطلاق" وتحمل رسالة تحذير إلى إيران.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في بيان، انطلاق مناورة "بلوط البازلت" (Juniper Oak) مع قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الأميركي. وقال إن "المناورة ستختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية الأميركية المشتركة وستعزز العلاقات العملياتية بين الجيشين".

وشارك في المناورة طائرات التزود بالوقود "الإسرائيلية" من طراز "رام" وطائرات التزود بالوقود "بوينغ كيه سي-46 إيه" الأميركية التي ستزود الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود على حد سواء. علما بأن "إسرائيل" تعاقدت، العام الماضي، على شراء 4 طائرات "بوينغ كيه سي-46 إيه" بـ927 مليون دولار ويتوقع استلامها في 2025-2026.