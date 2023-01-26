"أنصارالله": مجزرة جنين الدامية لن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، مساء اليوم الخميس، المجزرة "الإسرائيلية" التي نفذها الاحتلال في مخيم جنين.

واعتبر "أنصارالله" في بيان صحفي، أن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم في جنين وصمة عار للحكومات المطبعة، والتي تتحمل المسؤولية لتشجيعها العدو على تكريس احتلاله ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع في البيان: "بكل عزة وكرامة يأبى الشعب الفلسطيني إلا أن يذكر شعوب المنطقة بقضية الأمة المقدسة، مقدما 10 شهداء وعشرات الجرحى من أبناء مخيم جنين".

وأوضح أن ما ارتكبه العدو الأرعن من مجزرة دامية في مخيم جنين لن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على المواجهة".

وأشار مكتب أنصارالله، أن تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة هي محل إعزاز وإكبار لدى أحرار الأمة والعالم، مبينة أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني وجهاد أبطاله كفيل بإلحاق الهزيمة بالعدو.