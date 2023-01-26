رابطة العالم الإسلامي تندد بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين

استنكرت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، مداهمة قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين "في انتهاكٍ خطرٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وأدان أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى "بهذا الاعتداء السافر، الذي تسبَّب في خسائر جسيمة في الأرواح".

ودعا لإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدداً التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل قضيته المصيرية، "التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحَّة والمؤلمة".

وطالبت العيسى، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع؛ "لمنع أي تصعيد خطر يفضي إلى تداعي حل القضية، ومواصلة العنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء".