فيديو- ما قصة مقتل السعودي الوليد الغريبي في امريكا

ما قصة مقتل السعودي الوليد الغريبي في الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس 26-1-2023 ، حيث اثارت مقتل هذا المواطن حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي كافة خصوصًا على تويتر فيما يبحث الآلاف على محركات البحث منه جوجل الشهير عن تفاصيل مقتل الوليد الغريبي وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم حقيقة ما جرى معه واضافة إلى ذلك ارفقنا لكم بعض من تغريدات المواطنين السعوديين عبر حسابتهم الرقمية وسط رفض واستنكار حيث يترتب عليكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة .

ما قصة مقتل السعودي الوليد الغريبي

وتعود قصة مقتل السعودي الوليد الغريبي البالغ من العمر الخمس وعشرون عاما هي التالي: ان سيدة أمريكية قامن بطعنه حتى الموت ، وحدث هذه الجريمة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية .

تفاصيل مقتل الوليد الغريبي

وتجري الشرطة الامريكية بحثا امنيا في هذه الولاية من اجل الوصول إلى قاتلة الوليد الغريبي ، وأعلنت عبر بيان لها عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لمن يقوم بالأدلاء بأي معلومات عنها .

مقتل الوليد الغريبي

فيصل محمد علق جريمة مقتل الوليد الغريبي في امريكا : "شاب سعودي لا أعرفه شخصياً مبتعث في امريكا اسمه #الوليد_الغريبي سمعت بقصته، أمريكية قتلته وسرقت حلمه، لكني عندما رأيت صورته وتلك الابتسامة البريئة، دمعت عيناي وتأثرت، وكأنه يقول ان غادرت الحياة لا تنسوني من دعاءكم. أي عمل خير فعله بالسر جعل له القبول. فعلت هذا المقطع في ثوابه يا رب ".

أنهت حياته طعناً برقبته.. الشرطة الأميركية تبحث عن المتهمة بقتل المبتعث السعودي #الوليد_الغريبي في #فيلادلفيا.. وأحد أقاربه يروي تفاصيل الحادثة المأساوية pic.twitter.com/ft5yBSDOpF — 𝔹𝔸𝕊𝕄𝔸 𝕊𝔸𝔼𝕌𝔻𝕀𝔸 - بصمة سعودية (@Saudi_finger) January 26, 2023

حساب عزلان علق : سقى هالمبسم من أنهار جنه الفردوس نم يا قرير العين في الجنة فـ حقك والله لن ولم يضيع بإذن الله ".

تنيان علق : "أنتقل الى رحمة الله الطالب المبتعث في أمريكا (الوليد الغريبي) في أخر سنة دراسية له، بعد ما قرر يبيع أثاث الشقة للبيع و تواصلت معه (نيكوال ماري) بغرض شراء الأثاث وعند حضورها طعنت الطالب وسرقت الاثاث، مازالت الشرطة تبحث عنها. دعواتكم له بالرحمة ".

فيديو.. أحد أقارب المبتعث السعودي المقتول في أمريكا #الوليد_الغريبي يروي تفاصيل مقتله و الشرطة الأمريكية تضع مبلغ مالي لمن يدلها على القاتلة. pic.twitter.com/cj1nuiOGxh — الموجز السعودي (@saudistuff) January 26, 2023

بدر علق : "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويعوض شبابك بالجنة والله يجبر كسر قلوبنا ويصبرنا على فرقاك ".