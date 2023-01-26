إصابات خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة والقدس المحتلة، عقب المجزرة "الإسرائيلية" في مخيم جنين.

ففي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة، جنوب نابلس

وأوضحت المصادر، أن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت باتجاه الحاجز تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 6 فلسطينيين في مواجهات حاجز "بيت ايل" 5 إصابات بالغاز وإصابة بالمطاط.

وبينت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت في منطقة رأس الجورة بالقرب من جسر حلحول وعلى مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي أريحا، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي شهدها مدخل أريحا الشمالي، واصفة حالتهما بالمتوسطة.

كما اندلعت مواجهات قرب مدخل أريحا الجنوبي بالقرب من مخيم عقبة جبر، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة "الإسرائيلية" في قرية العيسوية بمدينة القدس.

وذكرت مصادر مقدسية، أن جنود الاحتلال قاوموا بإفراغ منطقة باب العامود بالقدس المحتلة من المواطنين.

إلى ذلك، وفي إطار رد المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال، استهدف مقاومون قوات الاحتلال على حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

كما أطلق مقاومون النار يستهدف حاجز الأنفاق شمال غرب بيت لحم، فيما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بيت أمر بصليات من الرصاص.