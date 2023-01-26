إدانات عربية ودولية لمجزرة الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين

أدانت دول عربية، اليوم الخميس، المجزرة "الإسرائيلية" التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، والتي أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحى.

بدورها، أدانت مصر اقتحام القوات "الإسرائيلية" لمخيم جنين الذي تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين.

ودعت مصر في بيان صحفي، اليوم الخميس، لوقف فوري لهذه الاعتداءات.

في حين طالب مجلس النواب الأردني، حكومته بالتحرك دوليا وعربيا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أدانت قطر تدين بأشد العبارات العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على مخيم جنين الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وأكد قطر وفق ما نقلته "وكالة الأنباء القطرية"، إن ذلك يعد امتدادًا لجرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، استنكرت السعودية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة، ما أدى إلى ارتقاء عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".

وأكدت السعودية في بيان صحفي، رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً