مساجد غزة تدعو لمسيرة حاشدة غدًا دعمًا لجنين من جميع المحافظات

دعت مساجد قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، المواطنين للمشاركة في مسيرة حاشدة دعماً واسناداً إلى جنين ولذلك غدا بعد صلاة الجمعة مباشرةً في جميع المحافظات ".

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، فيما توعدت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية بالرد على المجزرة "الإسرائيلية" في جنين.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً