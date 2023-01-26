تفعيل رابط التسجيل للحج في قطاع غزة والضفة الغربية 2023 - 1444

رابط التسجيل للحج في قطاع غزة والضفة الغربية 2023 - 1444 ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة الإجابة عن بحث الألاف الأشخاص الذين يريدون التسجيل للحج لهذا العام الجديد ، ونؤكد لكم إلى أنكم ستتعرفون على جميع التفاصيل المتعلقة في هذا الامر ونشير لكم إلى أننا قمنا في نشرها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين .

تأتي هذه المقالة التي نتحدث بها حول رابط التسجيل للحج في قطاع غزة والضفة الغربية 1444 ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف يوميا على كتابتها يوميا ونضع فيها معظم المواضيع الرائجة والقضايا التي يبحث عنها الجمهور كما هو الحال هنا حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي :

موعد التسجيل للحج في غزة والضفة 2023

وفي تصريح صحفي ، حدد الوزير حاتم البكري ، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية موعد التسجيل للحج ، واكد أن يوم الاحد المقبل (29 يناير الجاري) هو اول أيام البدء في التسجيل للحج لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة .

وأشار البكري في حديثه ، إلى أن وزارته اتمت كافة التجهيزات والامكانيات للبدء في عملية التسجيل للحج 1444 هـ .

التسجيل للحج في غزة والضفة عبر الشركات

وقال الوزير : إن "وزارة الأوقاف ستعلن في الوقت القصير عن قائمة الشركات المعتمدة للتسجيل للحج ودعا المهتمين إلى متابعة موقع الوزارة ".

رابط التسجيل للحج في غزة والضفة 1444

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم رابط التسجيل للحج في غزة 2023 وهو الضغط هنـــــــــــا ، والضفة هنــــــا وبمجرد الضغط عليه ينقلكم بصورة مباشرة إلى الموقع ومنه تتم عملية التسجيل بكل اريحية تامة .

شروط التسجيل للحج في غزة

وقال رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في قطاع غزَّة، عوض أبو مذكور، إنهم أُبلغوا اليوم بتخفيض السعودية قيمة التأمين على المعتمرين.

وأضاف أبو مذكور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الأسبوع الماضي ، أن الرحلات المقبلة للمعتمرين ستنخفض (30) دينار من المبلغ الأساسي.

وحول خفض تسعيرة الحج للفلسطينيين، أوضح أنهم لم يبلغوا حتى اللحظة بخصوص تخفيض الرسوم على الحجاج، مشيرًا إلى أن ما التخفيض سيكون للمعتمرين الجدد.

وأشار إلى أن السعودية قامت بتفعيل الأعداد الاصلية للحجاج، مبينًا أنه سيخرج من غزة هذا العام نحو 2508 شخص، ما سيزيد الطلب على الفنادق، وبذلك ترتفع التسعيرة.

وبين أبو مذكور: "ارتفاع وانخفاض التسعيرة مرتبط بالعرض والطلب، قد يرتفع السكن في مكة والمدينة وبعد 15 يوم ترتفع تسعيرة 50 دولار، وفي رمضان قد تصل لـ 150 دولار".

وتوقع أن ترتفع تسعيرة العمر في الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن تسعيرة الطيران تزيد 50 دولار، بدءا من نهاية شهر رجب وبداية شهر شعبان، فيما يزيد السكن 30-40 دينار.

وأوضح أن زيادة تسعيرة الفنادق في السعودية تأتي بسبب زيادة أعداد الوافدين للعمرة والحج، ما يدفع أصحاب الفنادق لرفع التسعيرة.، وفي حالة قلة الطلب تنخفض التسعيرة.