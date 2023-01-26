قطر: جريمة جنين الوحشية امتداد لجرائم الاحتلال المروعة بحق الفلسطينيين

أدانت قطر تدين بأشد العبارات العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على مخيم جنين الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وأكد قطر وفق ما نقلته "وكالة الأنباء القطرية"، إن ذلك يعد امتدادًا لجرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً