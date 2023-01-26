الهلال الأحمر: الاحتلال أعاق وصول الطواقم الطبية لمخيم جنين خلال الاقتحام

أكد الهلال الأحمر ، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطواقم الطبية إلى مخيم جنين خلال اقتحام اليوم.

وذكر الهلال الأحمر في بيان صحفي، أن الاحتلال أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة عدم تحريك طواقم الإسعاف التابعة للجمعية إلا بتنسيق مسبق.

وأوضح "التنسيق لم يتم إلا بعد انقضاء ساعة على الاقتحام وبعد تزايد الإصابات وعلى مسؤولياتنا الخاصة، وقد تخلل عملنا إطلاق نار تحذيري بجوار المركبات".

يشار إلى أن حصيلة شهداء مخيم جنين بالضفة المحتلة ارتفعت، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس إلى 10 شهداء وأكثر من عشرة جرحى بينهم حالات خطيرة.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً