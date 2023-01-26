ما هي شروط مرتضى منصور على مدرب الزمالك الجديد؟

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري للمدرب الجديد إن "الزمالك لا يستسلم أبدا، تتبقى لنا مباراتان في الدور الأول ضد فيوتشر وفاركو، لابد أن نفوز بهما".

وأشار رئيس الزمالك منصور بقوله :"لقد فقدنا 18 نقطة كاملة، إذا حققها الفريق لكان في مكانة مختلفة تماما".

وأكد مرتضى منصور قائلاً: "لك كامل الدعم والمساندة، ولا شأن لك بالتحكيم أو غرفة الفيديو أو الإخراج أو المستحقات المالية والمكافآت أو السحر الأسود".

وكان قد تعثر الزمالك بتعادلين و3 هزائم، ليتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري المصري، بما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا.

وجمع الزمالك 26 نقطة وأمامه المقاولون العرب بـ27 نقطة، وبيراميدز 30 نقطة (الثالث)، وفيوتشر 31 نقطة، بينما يعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب بـ37 نقطة.

ومؤخراً أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، أن أسامة نبيه سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي.

جدير ذكره أنه يستعد الزمالك لانطلاقة مشواره القاري خلال الشهر المقبل، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.