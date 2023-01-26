حزب الله يشيد بالتصدي "البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية في جنين

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الخميس 26/1/2023م، بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على الاندحار بعد ساعات من المواجهات.
وأكد الحزب في بيان صحفي، أنه يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر انتصار فلسطين القريب، معربا عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه.
وأدان حزب الله في بيانه العدوان الصهيوني على المخيم، مستنكرا بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الإخلاقية والإنسانية.
وتقدم الحزب من شعبنا الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.