الجهاد تنظم مسيرات إسناد لجنين في محافظات غزة غداً بعد صلاة الجمعة

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم غد بعد صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في مختلف محافظات قطاع غزة؛ إسناداً لمدينة جنين ومخيمها، اللذين تعرضا لعدوان "إسرائيلي" صباح اليوم الخميس، أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، وإصابة آخرين.

وتنطلق مسيرة حاشدة في محافظة الشمال من مسجد القسام، ومسيرة مشابهة من المسجد العمري بمحافظة غزة، ومسيرة من مسجد أبو سليم في دير البلح، ومسيرة من المسجد الكبير في خان يونس، ومسيرة من مسجد العودة في رفح.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن المشاركة في المسيرات، دعم وإسناد لمخيم جنين و مقاتليها البواسل وتأكيد على خيار المقاومة حتى التخلص من الاحتلال وتحرير المقدسات.