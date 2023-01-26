"الجاليات الفلسطينية في أوروبا" تدعو الاتحاد الاوروبي للتدخل لوقف جرائم الاحتلال

دعا رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا علي القادي، الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، بالتدخل والتحرك لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها.

وحث القادي في بيان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق الآليات اللازمة المتاحة لدى الاتحاد لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وردعها عن استمرارها بارتكاب الجرائم الدموية بحق شعبنا الأعزل.

وطالب بضرورة التدخل الاوروبي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على شعبنا الأعزل، والتصدي لمخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي من خلال عمليات الاغتيال والقتل والتدمير، والعمل من أجل حماية شعبنا الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقتله للأطفال والشباب والنساء الأبرياء.

وشدد القادي على أنه يجب على الاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء، فرض عقوبات لردع الاحتلال الاسرائيلي لعدم الانصياع للقانون الدولي، وتنفيذ الحكومات الأوروبية قرارات برلماناتها المتعلقة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، ردا على العدوان الاسرائيلي المستمر للحقوق الفلسطينية.