"دعوية الجهاد" تدعو لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن أحداث جنين

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تعميماً هاماً للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ حول موضوع خطبة الجمعة.

وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

📢✍️تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والارشاد باللجنة الدعوية:

🔴خطباؤنا الأفاضل:

باتت جنين البطولة والشجاعة على مواجهة عنيفة مع هذا العدو المجرم، واستيقظنا على رائحة الدماء الزكية التي فاحت في ربوع الوطن، حيث ودعت جنين كوكبة من الشهداء قضوا إلى ربهم صابرين محتسبين قابضين على الزناد.

🔴لذلك نهيب بكم:

الحديث في خطبة الجمعة عن أحداث جنين وما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل هذا العدو الغاصب، وبطولة أهل المخيم في التصدي والمواجهة، كما نتمنى عليكم أداء صلاة الغائب على شهداء جنين الأبطال.

رحم الله شهداء الحق والواجب

اللجنة الدعوية العامة

الإدارة العامة للوعظ والارشاد

الخميس: 4 -رجب- 1444 هــ

الموافق: 26-1-2023م