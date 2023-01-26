"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني

جددت "منظمة التعاون الإسلامي" دعوتها لتدخل المجتمع الدولي العاجل، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي مجزرة جنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الخميس، في أعقاب مجزرة الاحتلال في جنين، شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة العشرات.

وأدانت المنظمة مجزرة جنين، ومواصلة ارتكاب الاحتلال جرائمه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن ما جرى في جنين اليوم "امتداد لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلية المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الحميس، استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى 20 إصابة منها 4 خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.