محدث 9 إصابات بالرصاص إحداها خطيرة في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عصر اليوم الخميس26/1/2023م، إصابة تسعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن 9 إصابات بالرصاص الحي وصلت مستشفيات رام الله وبيت جالا وقلقيلية، من بينها حالة خطيرة في رام الله".

واندلعت عصر اليوم الخميس، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب عدة نقاط عسكرية وحواجز للاحتلال مقامة في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، رداً على العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد ابناء شعبنا وخاصة في مخيم جنين.